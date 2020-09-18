“الثني” يتفقد المركز التخصصي لطب الأسنان في بنغازي

قام رئيس الحكومة الليبية “عبد الله الثني”- الخميس- بجولة تفقدية للمركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان التعليمي في مدينة بنغازي، للوقوف على سيّر عمل المركز وعياداته المتخصصة ورافقه في جولته مدير عام المركز الدكتور محمد التومي، وعدد من مديري الإدارات والموظفين.

وشملت جولة “الثني” الأقسام العلاجية بالمركز، ومنها قسم التركيبات الثابتة، وزراعة وتقويم الأسنان،فيما أشاد رئيس الحكومة بالقسم ومايقدمه من خدمات للمواطنين، معرباً عن ارتياحه لسير العمل بالمركز والتطور الملحوظ الذي شهده، مؤكداً على دعمه المتواصل لهذا المركز، متعهدًا بأن الحكومة ستعمل على توفير كافة المتطلبات التي من شأنها المساعدة على تقديم أفضل الخدمات التي يحتاجها المواطن.

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