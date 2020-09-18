المحجوب يعلن القبض على مجموعة مسلحة جنوب طبرق

أعلن الجيش الليبي فجر الجمعة القبض على مجموعة مسلحة ”خارجة عن القانون“ في منطقة الجغبوب جنوب مدينة طبرق.

وقال اللواء خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، إن وحدة تتبع منطقة طبرق العسكرية، قبضت على المجموعة المسلحة جنوب الجغبوب، بعد حدوث اشتباك مسلح معها.

وأفاد المحجوب ، بأن ”شعبة الاستطلاع بمنطقة طبرق العسكرية، وبالتنسيق مع الكتيبة 108، تحصلت على معلومات عن مجموعة من المجرمين تقوم بقطع الطريق أمام المواطنين والصيادين المارين في المنطقة المقطوعة، وتحجزهم بهدف طلب الفدية في عمل إجرامي، يتم باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطه والقواذف بالأضافة إلى مركبات آلية دفع رباعي“.

وأضاف أنه ”بعد تتبع آثار تحرك هذه المجموعة وتحديد ورصد مكان تواجدهم، قامت الكتيبة بالتقدم للقبض عليهم، حيث حاولت المجموعة الخارجة عن القانون المقاومة بالأسلحة التي كانت بحوزتهم ومن ثم الفرار، لكن أمام ضربات وتقدم الكتيبة 108 تم القبض عليهم جميعا دون وقوع أي إصابات بين صفوف القوات المسلحة“.

وأشار إلى أنه ”جرى نقل المقبوض عليهم من موقع الاشتباك على متن طائرة عمودية تابعة للسرب العمودي بقاعدة ناصر الجوية، وسلموا لمنطقة طبرق العسكرية لاتخاذ ما يلزم من إجراء حيال هذه المجموعة“.