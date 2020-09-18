حرشاوي: قضية الميليشيات ستكون أكثر وضوحا برحيل السراج

قال جلال حرشاوي الباحث في معهد كلينجندايل اعليقا على استقالة فايز السارج إن “قضية الميليشيات ستكون أكثر وضوحا” برحيله.

وأضاف أنه بعد حوالي 5 سنوات من تشكيل حكومة الوفاق، وتسلمها للحكم في طرابلس، برزت إلى السطح عدة إخفاقات، كما أثبتت العديد من المحطات ضعف الحكومة لا سيما مع تنافس العديد من الميليشيات في ما بينها في العاصمة الليبية.

كما يرى بعض المراقبين أن رحيل السراج سيؤدي إلى خلافات داخلية جديدة بين كبار المسؤولين في “الوفاق”، وبين المجموعات المسلحة من طرابلس ومدينة مصراتة الساحلية التي ينتمي إليها باشاغا.