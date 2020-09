إظلام تام يخيم على المنطقة الغربية بالكامل

أعلنت الشركة

العامة للكهرباء حدوث إظلام تام على الجزء الغربي من الشبكة الغربية، مؤكدةً على

أن العمل جاري لإعادة بناء الشبكة .

وبينت الشركة،

في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن

الفنيون يقومون بإجراء الكشف والاختبار على الكيبل 220 ك.ف الرابط ما بين محطتي جنزور وسيدي حامد جهد 220 ك.ف

وذلك لتحديد موقع العطب على مسار خط الكيبل والذي يغذي مدينة طرابلس .

وتعاني أغلب

المناطق من انقطاعات للكهرباء لساعات طويلة تزيد عن الـ 12 ساعة في مختلف المناطق

الشرقية والغربيى والجنوبية، إما نتيجة سرقة المعدات أو نقص مادة الديزل المغذية

للمحطات .

