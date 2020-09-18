«صحة الوفاق» تفتتح أول مركز عزل «عائم» لمصابي «كورونا» في ليبيا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، افتتاح «أول مركز عزل عائم في ليبيا»، بسعة سريرية تبلغ مائة سرير، خصص أربعة وثلاثون سريرا منه كعناية فائقة.

وانتهت الوزارة من إنشاء المركز داخل سفينة «بن عوف» بموقع قاعدة أبوستة البحرية، في مايو الماضي، بعد تجهيزه بالمعدات الطبية اللازمة، حسب بيانها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

ويحوي المركز العائم، مختبر تحاليل ومنظومات أكسجين وأجهزة أشعة مختلفة، كما تم تزويده بأجهزة الإعاشة ومتابعة الحالة الصحية للمريض.

وفي مطلع أبريل الجاري، أعلنت «صحة الوفاق» بدء التجهيزات داخل سفينة «بن عوف» الراسية في قاعدة أبوستة البحرية بالعاصمة، وذلك لاستقبال المصابين بالفيروس.

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