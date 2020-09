«بيتر ميليت»: «الأمم المتحدة» وحدها من يساعد الليبيين على تحقيق المصالحة والسلام الشامل

قال السفير البريطاني السابق في ليبيا، بيتر ميليت:” لا يمكن لاتفاق تقوده دول منفردة أن يحقق الاستقرار في ليبيا”، على حد قوله.

وزعم “ميليت” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” درس مستفاد من “القمم” السابقة التي نُظمت خارج إطار الأمم المتحدة، فقط من خلال الاجتماع تحت قيادة الأمم المتحدة يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد الليبيين على تحقيق المصالحة والسلام الشامل”.

A deal led by individual countries cannot bring stability to #Libya. A lesson learned from previous “summits” hosted outside the UN framework. Only by coming together under UN leadership can the international community help Libyans achieve reconciliation & an inclusive peace. https://t.co/CXkVudLL0n

