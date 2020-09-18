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تقرير إيطالي يكشف أطماع أردوغان وكونتي في ليبيا

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

كشف تقرير
إيطالي، أن هدف التواصل الهاتفي بين رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والرئيس
التركي رجب طيب أردوغان، هو إدارة التداخل المعقد للمصالح في المنطقة الجيوسياسية
للبحر الأبيض المتوسط.

وأوضح التقرير الإيطالي،
أن روما وأنقرة تتحركان على جبهة معقدة، فمن ناحية على ساحل شمال إفريقيا هناك
ليبيا، ومن ناحية أخرى إلى الشرق هناك الملف الجيوسياسي لشرق المتوسط.

وجاء في التقرير
الإيطالي أيضًا أن العسكريين الأتراك أنقذوا حكومة الوفاق غير المعتمدة من هجوم الجيش.

وأوضح التقرير
أن تركيا تعتزم في الملفين، تحويل بُعد التدخل إلى مجال نفوذ دائم، حيث لا يمكنها
أن تفعل غير ذلك في شرق المتوسط، فيما ترغب في القيام بذلك في ليبيا من خلال
الرجوع إلى وجهة نظر أخرى في وسط الحوض بإقامة قواعد عسكرية.

وشدد التقرير
على أن روما لديها مصالح في الملفين، فليبيا تعد الدولة المجاورة ولا يمكن إدارتها
في هذه المرحلة دون الحفاظ على علاقات جيدة مع أنقرة، فيما تعتبر شرق المتوسط نقطة
حرجة تتمتع فيها الشركات الإيطالية مثل إيني بأكثر من وجود متجذر وبالتالي يجب
حمايتها.

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  • كونتى غبى جدا واغبى من اردوغان الذى يطمع فى روما لتكون عاصمة الخلاف ووجد اقرب طريق لها طرابلس والشيخ كونتى سهل مهمته ففى النهاية سيصل هؤلاء الارهابيين الى روما ليمهدوا الطريق لاردوغان ليكون بابا الدواعش بالفاتيكان استنادا الى فكرهم وانقله حرفيا
    ثبت في المستدرك بسند صحيح أن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه جاءه رجل يقول: “أي المدينتين تفتح أولاً القسطنطينية أم رومية؟” فقال: “انتظر” فدخل وفتح الصندوق وأخرج الكتاب، فقال: سئل النبي أي المدينتين تفتح أولاً قسطنطينية أم رومية؟ فقال: “مدينة هرقل أولًا” مدينة هرقل هي القسطنطينية، فأخبرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن القسطنطينية ستفتح قبل رومية، جيد.. لماذا أخبرنا النبي بفتح رومية بالتحديد؟ لماذا لم يقل فتح برلين أو باريس؟ لماذا رومية بالذات؟ لحكمة عظيمة؛ لأن رومية هي معقل ومركز النصارى، فمركز النصارى في الفاتيكان والفاتيكان أين؟ في روما.

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