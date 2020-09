تقرير إيطالي يكشف أطماع أردوغان وكونتي في ليبيا

كشف تقرير

إيطالي، أن هدف التواصل الهاتفي بين رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والرئيس

التركي رجب طيب أردوغان، هو إدارة التداخل المعقد للمصالح في المنطقة الجيوسياسية

للبحر الأبيض المتوسط.

وأوضح التقرير الإيطالي،

أن روما وأنقرة تتحركان على جبهة معقدة، فمن ناحية على ساحل شمال إفريقيا هناك

ليبيا، ومن ناحية أخرى إلى الشرق هناك الملف الجيوسياسي لشرق المتوسط.

وجاء في التقرير

الإيطالي أيضًا أن العسكريين الأتراك أنقذوا حكومة الوفاق غير المعتمدة من هجوم الجيش.

وأوضح التقرير

أن تركيا تعتزم في الملفين، تحويل بُعد التدخل إلى مجال نفوذ دائم، حيث لا يمكنها

أن تفعل غير ذلك في شرق المتوسط، فيما ترغب في القيام بذلك في ليبيا من خلال

الرجوع إلى وجهة نظر أخرى في وسط الحوض بإقامة قواعد عسكرية.

وشدد التقرير

على أن روما لديها مصالح في الملفين، فليبيا تعد الدولة المجاورة ولا يمكن إدارتها

في هذه المرحلة دون الحفاظ على علاقات جيدة مع أنقرة، فيما تعتبر شرق المتوسط نقطة

حرجة تتمتع فيها الشركات الإيطالية مثل إيني بأكثر من وجود متجذر وبالتالي يجب

حمايتها.

