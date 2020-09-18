مؤسسة النفط تدعو إلى حل ليبي سيادي

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط، عن أسفها لما آلت إليه الأمور من قيام ما وصفتها بـ”جهة غير مختصة بتسييس قطاع النفط” واستخدامه “ورقة مساومة” في “مفاوضات عقيمة” لتحقيق مكاسب سياسية دون مراعاة لأبجديات العمل المهني.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، “لا يمكن لنا أن نقبل أو نغض الطرف عن هذه الممارسات ولا يمكن أن نجعل من هذه الممارسات وسيلة تسيس قوت الليبيين، فالطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق للمضي قدما هي حل ليبي سيادي”، بحسب تعبيره.

وأكد صنع الله، أن المفاوضات التي تقوم بها المؤسسة بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي والمجتمع الدولي تتضمن مبادرة وخطة شفافة واضحة المعالم ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها أو القفز من فوقها وتضمن الآتي: ‏‎أولا: التشغيل الآمن للحقول والموانئ النفطية وحماية للمستخدمين والأهالي في مناطق الإنتاج والتصدير، ‏‎ثانيا: بالتزامن مع ما ذكر في النقطة أولا أعلاه يتعين خروج جميع المجموعات المسلحة بكل مسمياتها من كافة الحقول والموانئ النفطية وجعلها مناطق منزوعة السلاح وخلاف ذلك أي اتفاق إنما درب من دروب الخيال.