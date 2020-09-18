شركة الكهرباء: استمرار جهود تحديد موقع عطب الخط المغذي لطرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء استمرار جهود فنيي ومهندسي الإدارة العامة لنقل الطاقة ومشروعات النقل من أجل تحديد موقع العطب على مسار خط الكههرباء المغذي للعاصمة طرابلس.

وأجرى الفنيون الكشف والاختبار على الكابل «220 ك.ف» الرابط ما بين محطتي جنزور وسيدي حامد جهد «220 ك.ف»، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حسب بيان الشركة على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر أمس الخميس، أعلنت الشركة حدوث إظلام تام في الجزء الغربي من الشبكة الغربية، مشيرة إلى أن العمل جار من أجل «إعادة بناء الشبكة الكهربائية».

وفي بيان لاحق، أرجعت حدوث الإظلام الجزئي على شبكة المنطقة الغربية، إلى عطل في محطة الرويس الغازية، حيث وقع انخفاض في ضغط الغاز الواصل إلى المحطة، مما أثر سلبا على تزويدها بالغاز، لتنخفض القدرات الإنتاجية بها، وتخرج بعض وحدات التوليد فيها عن العمل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا