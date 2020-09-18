“معزب” يكشف عن جهود تهدف لتشكيل “رئاسي مصغر”

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن هناك مساعٍ كبيرة تبذل في اتجاه عقد اجتماع للجنة الحوار ربما في جنيف، مع نهاية هذا الشهر أو بداية أكتوبر القادم.

وقال “معزب” في تصريحات صحفية لوكالة “سبوتنيك” الروسية: الجهود تصب حاليًا في اتجاه التوافق على تشكيل الرئاسي المصغر من رئيس ونائبين، وتسمية رئيس للحكومة.

وأضاف: رئيس المجلس الرئاسي السراج أراد استباق الأمر وإفساح الطريق لتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة، وهذه بادرة جيدة تساهم في حلحلة الأوضاع التي زاد تأزمها.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قد أعلن مساء الأربعاء، “رغبته الصادقة” في تسليم مهامه للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل.

وأعرب “السراج”، في كلمة متلفزة، عن أمله في أن تستكمل لجنة الحوار أعمالها وتختار مجلسًا رئاسيًا جديدًا ورئيس حكومة ليتم تسليم المهام إليه.

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