هيئة السلامة الوطنية وادي الشاطئ تفتقر لأبسط الإمكانيات

أكد رئيس هيئة

السلامة الوطنية في وادي الشاطئ الرائد “سليمان قريرة ”، عدم توفر أي إمكانيات لدى

الهيئة للقيام بواجبها.

وقال قريرة،

إنهم يعملون بالمجهودات الذاتية في مقر متهالك تم استلامه من بيت الثقافة وأجريت

له صيانة بسيطة دون أي دعم يُذكر، مطالبا الجهات المسؤولة في الدولة بالإسراع

بتقديم احتياجات الهيئة.

وأشار قريرة إلى

أنهم يفتقرون لسيارة إطفاء جاهزة وسيارة إسعاف.

