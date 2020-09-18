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ميناء بنغازي يشهد حركة ملاحية نشطة تشمل مختلف البضائع

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد ميناء بنغازي، في الآونة الأخيرة، حركة ملاحية نشطة، تمثلت في استقبال العديد من الحاويات المُحملة بالسلع والبضائع المتنوعة، شملت آلاف الأطنان من الحبوب كـ “القمح والشعير”، إضافة إلى المواشي، والأخشاب الصناعية، إلى جانب أطنان من الإسمنت السائب والمكيس، والعديد من حاويات السيارات القادمة من السوق الأوروبية.

وخلال مطلع شهر سبتمبر الجاري، استقبل الميناء 1976 حاوية بضائع متنوعة، بالإضافة إلى 3036 سيارة قادمة من السوق الأوروبية، 713 رأس من الأبقار قادمة من اسبانيا، و470 ربطة خشب صناعي.

وكانت الكمية الأكبر من الشحنات من نصيب الإسمنت، حيثُ بلغت الكمية الواصلة حتى 18 سبتمبر الجاري، 34,620 طنًت من الإسمنت بين “سائب ومكيس”.

يذكر أن حركة الموانئ في ليبيا لم تعلق نشاطها ولم تتوقف حركتها، ولاتزال عمليات تفريغ الشحنات مستمرة؛ لتنقل البضائع بعد ذلك إلى الأسواق، بغرض توفير السلع التموينية وتلبية احتياجات المواطن

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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