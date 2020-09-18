السفارة الأمريكية: الحوار الليبي-الليبي الشفاف والشامل هو الحل

أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، دعمها لرسالة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتقدّيرها لما وصفته بـ “الشجاعة السياسية” التي تحلى بها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في الإشارة إلى استعداده لترك المصالح الشخصية جانباً لصالح الشعب الليبي.

وقالت السفارة في تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، :”آن الأوان لجميع القادة الليبيين للعمل من خلال العملية التي تيسّرها الأمم المتحدة لاستعادة سيادة بلادهم”.

وأضافت :”في الوقت الذي تسعى فيه عناصر مختلفة إلى خدمة مصالحها الضيقة، يجب أن يكون الحوار الليبي-الليبي الشفاف والشامل هو المبدأ التوجيهي حيث يتولّى الليبيون مسؤولية مستقبلهم السياسي وزمام مواردهم الوطنية”.