المحجوب: القبض على مجموعة مسلحة جنوب طبرق

أعلن مدير

التوجيه المعنوي في الجيش، خالد المحجوب، اليوم الجمعة، القبض على مجموعة مسلحة

”خارجة عن القانون “بعد حدوث اشتباك مسلح معها في منطقة الجغبوب جنوب مدينة طبرق.

وقال المحجوب،

إن شعبة الاستطلاع بمنطقة طبرق العسكرية، وبالتنسيق مع الكتيبة 108، تحصلت على

معلومات عن مجموعة من المجرمين تقوم بقطع الطريق أمام المواطنين والصيادين المارين

في المنطقة المقطوعة، وتحجزهم بهدف طلب الفدية في عمل إجرامي، يتم باستخدام

الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف بالإضافة إلى مركبات آلية دفع رباعي“.

وأفاد المحجوب

بأنه ”بعد تتبع آثار تحرك هذه المجموعة وتحديد ورصد مكان تواجدها قامت الكتيبة

بالقبض عليها بعد الاشتباك.

وأشار إلى أنه

”جرى نقل المقبوض عليهم من موقع الاشتباك على متن طائرة عمودية بقاعدة ناصر

الجوية، وتم تسليمهم لمنطقة طبرق العسكرية لاتخاذ ما يلزم من إجراء حيال هذه

المجموعة“.

