العثور على “رفاة” المختطف “هاني الشتيوي” عضو مكتب جوازات مطار معيتيقه

تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للعثور على رفاة “هاني الشتيوي” عضو مكتب جوازات مطار معيتيقة.

ورجح نشطاء اختيار المختطفين لبئر في مقر الهجرة غير الشرعية بمنطقة قصر بن غشير التي كانت تحت سيطرة الجيش كمحاولة منهم إلى إلصاق التهمة للقوات المسلحة، أو إضافة الجثة إلى مسلسل المقابر الجماعية التي سوقوا لها في ترهونة، وربما سيسوقون لها في قصر بن غشير والطويشة وسوق الخميس، وبقية المناطق التي كانت تحت سيطرة الجيش، لكن فاتهم أن المغدور جرى اختطافه قبل عام ونيف، أي عندما كانت قصر بن غشير تحت سيطرة الجيش، الأمر الذي يعزز فرضية أن المتهمين بالقتل يتبعون المليشيات التي كانت تقاتل الجيش جنوب طرابلس بحسب هؤلاء النشطاء.

وكانت إدارة جوازات مطار معيتيقة طرابلس قد أعلنت في خبر عاجل مقتل هاني الشتيوي الضابط في الجوازات والعثور على جثته بعد اختطافة منذ عام من أمام المطار.

جدير بالذكر أن هاني رجب عبدالسلام الشتيوي من سكان بير التوتة ومفقود من يوم 28/6/2019 .