لافروف: نجري اتصالات مع مصر وتركيا والمغرب بشأن الوصول لتسوية سياسية في ليبيا

قال وزير

الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم ال جمعة إن روسيا تتواصل مع مصر والمغرب

وتركيا بهدف للوصول إلى تسوية سياسية في ليبيا

وكان وزير

الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في وقت سابق إن مسؤولين من تركيا وروسيا

اقتربوا من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وعملية سياسية في ليبيا خلال اجتماعات جرت

بينهم مؤخرا في أنقرة.

