معزب: الاتجاه الآن سيكون لمرحلة انتقالية ثالثة يجرى خلالها ضبط الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن هناك مساعي كبيرة في اتجاه عقد اجتماع للجنة الحوار ربما في جنيف مع نهاية هذا الشهر أو بداية أكتوبر القادم.

معزب وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أضاف أن الجهود الآن تصب في اتجاه التوافق على تشكيل الرئاسي المصغر من رئيس ونائبين وتسمية رئيس للحكومة.

وأوضح أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أراد استباق الأمر وإفساح الطريق لتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة وأنها بادرة جيدة تساهم في حلحلة الأوضاع التي زاد تأزمها.

ورأى أن هناك صعوبة في إجراء استفتاء على مشروع الدستور بسبب الأوضاع الأمنية والعسكرية على الأرض وأن الحاجة في الوقت الراهن إلى فترة زمنية لتوحيد البلاد الممزقة وتوحيد المؤسسات والسيطرة على الانفلات الأمني.

عضو مجلس الدولة شدد على أن الاتجاه الآن سيكون لمرحلة انتقالية ثالثة يجرى خلالها ضبط الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية.

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