أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، خروج حقل غاز الحطيبة بكمية 70 مليون قدم مكعب بسبب تسريب غاز في الخط الخارجي للحقل، ما تسبب في الخروج الاضطراري بالوحدة الغازية الخامسة بالزويتينة والتخفيض على باقي الوحدات العاملة بالغاز وزيادة العجز إلى حدود (290)م.وات .

