دعت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الجمعة، جميع القادة الليبيين للعمل من خلال العملية التي تيسّرها الأمم المتحدة لاستعادة سيادة بلادهم، موضحة أن الوقت أصبح مناسبا لذلك.

