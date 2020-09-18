“المشري” للأمم المتحدة: ساعدوا الليبيين في الاستفتاء على الدستور

وجّه رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مطالبًا بمساعدة الشعب الليبي فيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور الذي أعدته الهيئة المنتخبة، وفقًا للآليات الديمقراطية المتعارف عليها دوليًا.

وأكد “المشري”، في رسالته، أهمية تمثيل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في أي حوار لمناقشة العملية الدستورية؛ بما يضمن التعجيل بإنهاء المراحل الانتقالية التمهيدية لإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حتى تكون مقبولة لدى جميع الليبيين.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة قد أكد على رغبته التامة في إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال إنجاز المسار الدستوري وصولاً إلى انتخابات رئاسية؛ مشددًا على أن الطريق إلى إجراء انتخابات نزيهة مرهون بحوار يُنهي الانقسام السياسي ويُوحّد المؤسسات.

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