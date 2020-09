أعربت السفارة الأميركية في ليبيا، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بقرار السراج المتعلق بترك منصبه، نهاية شهر أكتوبر.

The post عاجل// السفارة الأميركية في ليبيا ترحب بقرار السراج بشأن استقالته نهاية شهر أكتوبر appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24