“هيئة الكهرباء بنغازي”: خروج حقل غاز الحطيبه عن العمل وجاري إصلاح العطل

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية خروج حقل غاز الحطيبه عن العمل بكمية تقدر بـ (70) مليون قدم مكعب بسبب تسريب فى الخط الخارجى للحقل.

وأضافت في بيان على الصفحة الرسمية للهيئة بموقع “فيسبوك”، أن خروج هذا الحقل تسبب في خروج الوحدة الغازية الخامسة بمحطة الزويتينة عن العمل والتخفيض على باقي الوحدات العاملة بالغاز، والذي أدي إلي زيادة العجز إلي حدود (290) ميجاوات بالإضافة إلي العجز السابق.

وأوضحت في بيانها أن زيادة العجز هذه وساعات طرح الأحمال خارجة عن إرادة الشركة العامة للكهرباء، وجاري العمل الأن علي إصلاح العطل من قبل مهندسين وفنيين شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط حتي يتم الرجوع بالحقل للعمل من جديد.