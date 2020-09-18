البعثة الأممية: إستقالة السراج محطة حاسمة في الأزمة الليبية التي طال أمدها

ليبيا – أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز بالقرار الذي وصفته بـ”الشجاع” الذي اتخذه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بإعلانه نيته تسليم السلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة بحلول نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وليامز وفي بيان لها أمس الخميس تلقت المرصد نسخة منه أشارت إلى أن إعلان السراج يأتي عند محطة حاسمة في الأزمة الليبية التي طال أمدها وفي وقت أصبح من الجلي أنه لم يعد بالإمكان إبقاء الوضع على ما هو عليه.

كما نوّهت إلى أن المسؤولية الآن على الأطراف الليبية المعنية لتحمل مسؤولياتها بالكامل أمام الشعب الليبي واتخاذ قرارات تاريخية والقبول بتقديم تنازلات متبادلة من أجل وطنهم.

وأوضحت أنه بالبناء على البيانين اللذين أصدرهما كل من السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في الـ21 من شهر أغسطس الماضي والاجتماعات التي انعقدت مؤخراً بين الأطراف الليبية الرئيسية في مونترو بسويسرا والمغرب ومصر ثمة فرصة لاستئناف الحوار السياسي الليبي- الليبي الشامل للجميع والذي تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المضي قدماً فيه في أقرب فرصة.

الممثلة الخاصة أكدت على أنه من الأهمية بمكان خلال هذه الفترة أن يفي المجتمع الدولي بمسؤولياته أيضاً واحترام السيادة الليبية ووقف التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا والتقيد التام بقرار حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية