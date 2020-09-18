«الأرصاد» يتوقع سقوط أمطار رعدية على مناطق الشمال الشرقي السبت والأحد

يبقى الطقس معتدلا على غالبية المناطق شمال غرب ليبيا، بينما تتكاثر السحب يومي السبت والأحد على بعض مناطق الشمال الشرق، مع تقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار رعدية بنسب جيدة، ورياح نشطة.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن الأجواء ستظل مستقرة على مناطق الوسط والجنوب.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و32 درجة مئوية على الساحل، وبين 33 و36 درجة مئوية على الدواخل والمرتفعات.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

السماء قليلة السحب، تتكاثر السبت، مع احتمال سقوط أمطار رعدية على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و32 درجة مئوية على الساحل والجبل الأخضر، وبين 35 و38 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على أقصى مناطق الجنوب الشرقي، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون متغيرة الاتجاه على بعض المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و38 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و38 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

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