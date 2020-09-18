ليبيا الان

موقف “مصري أوروبي” مُتناغم بشأن سبل تسوية أزمة ليبيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شددت مصر والاتحاد الأوروبي على ضرورة استمرار الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية وفق المرجعيات الدولية.

وجاء الموقف المصري الأوروبي في اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تناولا من خلاله تطورات الملف الليبي والوضع شرق المتوسط.

وناقش السيسي مع ميشيل سبل تعزيز التعاون المتبادل بين الجانبين للعمل على استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الطرفين “تباحثا حول آفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجالات التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الأفريقية، مع التركيز على أهمية ضمان استمرار الدعم الأوروبي للدول الأفريقية لمواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا، خاصةً على قطاعات الصحة والغذاء”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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