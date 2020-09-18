حفتر: استئناف إنتاج وتصدير النفط بشروط (فيديو)

أعلن القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، اليوم الجمعة، استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا بشروط.
وقال حفتر في بيان مقتضب، “إن جميع المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقًا أخفقت في لحل الأزمة الليبية، وتجاهلت معاناة المواطن الليبي، وأسفرت عن إطالة أمد الأزمة”.
وأكد حفتر، أن القيادة العامة للجيش الليبي قررت إعادة فتح النفط وفق الشروط والضمانات والتدابير اللازمة التي تضمن توزيع الثروة بشكل عادل وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير.
كلمة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب / خليفة أبوالقاسم حفتر إلى الشعب الليبي .
#القيادة_العامة ..كلمة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب / خليفة أبوالقاسم حفتر إلى الشعب الليبي .الجمعة – الموافق 18 سبتمبر 2020 ميلادي …#مكتب_اعلام_القيادة_العامة_للقوات_المسلحة_العربية_الليبية
Posted by القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية – الرسمية on Friday, September 18, 2020
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