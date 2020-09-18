حفتر: استئناف إنتاج وتصدير النفط بشروط (فيديو)

أعلن القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، اليوم الجمعة، استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا بشروط.

وقال حفتر في بيان مقتضب، “إن جميع المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقًا أخفقت في لحل الأزمة الليبية، وتجاهلت معاناة المواطن الليبي، وأسفرت عن إطالة أمد الأزمة”.

وأكد حفتر، أن القيادة العامة للجيش الليبي قررت إعادة فتح النفط وفق الشروط والضمانات والتدابير اللازمة التي تضمن توزيع الثروة بشكل عادل وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير.