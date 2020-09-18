وزير الدفاع التركي: ماكرون يصب الزيت على النار شرقي المتوسط

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصب الزيت على النار شرقي المتوسط، على حد تعبيره.

وأضاف أكار، في تصريحات للقناة الرابعة البريطانية، تطرق خلالها للتطورات الأخيرة شرقي المتوسط: ” ماكرون يصب الزيت على النار شرقي المتوسط وهذا يطيل الحل أكثر فأكثر من يحلم هو ماكرون، على حد قوله.

وزعم أن ماكرون يحاول أن يتقمص دور نابليون، الذي توفي قبل قرنين من الزمان، لكننا جميعًا نرى أن قوته وحجمه لا يكفيان لتحقيق ذلك”، على حد وصفه.

وأكد أكار، أنه ليس من صلاحيات الاتحاد الأوروبي “وضع قواعد أو رسم حدود” شرق المتوسط.