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وزير الدفاع التركي: ماكرون يصب الزيت على النار شرقي المتوسط

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصب الزيت على النار شرقي المتوسط، على حد تعبيره.

وأضاف أكار، في تصريحات للقناة الرابعة البريطانية، تطرق خلالها للتطورات الأخيرة شرقي المتوسط: ” ماكرون يصب الزيت على النار شرقي المتوسط وهذا يطيل الحل أكثر فأكثر من يحلم هو ماكرون، على حد قوله.

وزعم أن ماكرون يحاول أن يتقمص دور نابليون، الذي توفي قبل قرنين من الزمان، لكننا جميعًا نرى أن قوته وحجمه لا يكفيان لتحقيق ذلك”، على حد وصفه.

وأكد أكار، أنه ليس من صلاحيات الاتحاد الأوروبي “وضع قواعد أو رسم حدود” شرق المتوسط.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • يااكار ياحمار خطين حمر جعلوا اردوغان فى خبر كان خط فرنسى شرق المتوسط من قوة نووية كبرى هى فرنسا تمتلك حاملة طائرات واحدث المقاتلات والفرقاطات تجعل اردوغان يشرب من البحر والخط المصرى فى ليبيا يحمى النفط من اطماع من يعمل الكلب اردوغان لحسابهم انتهى الدرس يااردوغان لقد اصبحت مسخرة فى انقرة ومهبول اسطنبول بينما تتهاوى الليرة الحقيرة بدون تغريدة من ترامب ولاحتى من الزياط

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