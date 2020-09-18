كلمة القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة أبوالقاسم حفتر إلى الشعب الليبي – فيديو

القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر يُعلن استئناف إنتاج وتصدير النفط بشرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب وضمان توزيع عائداته بصورة عادلة.
كلمة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب / خليفة أبوالقاسم حفتر إلى الشعب الليبي .
#القيادة_العامة ..كلمة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب / خليفة أبوالقاسم حفتر إلى الشعب الليبي .الجمعة – الموافق 18 سبتمبر 2020 ميلادي …#مكتب_اعلام_القيادة_العامة_للقوات_المسلحة_العربية_الليبيةPosted by القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية – الرسمية on Friday, September 18, 2020
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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