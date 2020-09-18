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كلمة القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة أبوالقاسم حفتر إلى الشعب الليبي – فيديو

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر يُعلن استئناف إنتاج وتصدير النفط بشرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب وضمان توزيع عائداته بصورة عادلة. 

كلمة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب / خليفة أبوالقاسم حفتر إلى الشعب الليبي .

#القيادة_العامة ..كلمة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب / خليفة أبوالقاسم حفتر إلى الشعب الليبي .الجمعة – الموافق 18 سبتمبر 2020 ميلادي …#مكتب_اعلام_القيادة_العامة_للقوات_المسلحة_العربية_الليبية

Posted by ‎القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية – الرسمية‎ on Friday, September 18, 2020

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • وين فاغنر يااخوان فالقرار ليبى خالص مالص وعندك واحد فاغنر وصلحه !!.رايت فاغنر فى المنام ماحلاها ياوغدى !!

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