كلمة القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة أبوالقاسم حفتر إلى الشعب الليبي – فيديو

القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر يُعلن استئناف إنتاج وتصدير النفط بشرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب وضمان توزيع عائداته بصورة عادلة.

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