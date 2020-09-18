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الصديق الكبير: أرفض الزج باسمي في أية تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات النفط

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نفى مصرف ليبيا المركزي نفيا قاطعا صلته بأية تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات النفط الليبي ورفض الزج به ومحافظ  “الصديق الكبير” في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال بيان أصدره مصرف ليبيا المركزي، اليوم الجمعة، حيث قال خلاله: “تابع مصرف ليبيا المركزي التصريحات والبيانات المتداولة خلال الساعات الماضية والتي تضمنت الزج بإسم المصرف المركزي ومحافظه في تفاهات تتعلق بتوزيع عائدات النفط الليبي”.

وتابع البيان: “ينفي مصرف ليبيا المركزي نفيا قاطعا صلته بأية تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات النفط الليبي ويرفض الزج به ومحافظه في هذا الشأن”.

واستكمل البيان: “ويجدد التأكيد بأنه مؤسسة سيادية مهنية محايدة تعمل بمسؤولية وفق الضوابط القانونية وتنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية وتلتزم الشفافية والإفصاح كما يجدد مطالبته بضرورة إعادة إنتاج وتصدير النفط فورا محذرا من التداعيات السلبية المتفاقمة الناتجة عن عملية الإقفال”.

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الصديق الكبير النفط مصرف ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • كبير المنافقين الكذاب الكيير الذى مكن اردوغان من نهب اموال المصرف المركزى بقرار منفرد منه دون الرجوع لاحد رغم انه مقال من البرلمان ولكنه يتصرف وكانه تابع مباشرة للسلطان العثمانى ونسى ان المتغطى باردوغان عريان ووقت الجد يبيعه ويبيع ابوه كما فعل مع الاخوانى الحقير حسن البشير الذى اهداه جزيرة سواكن واستعادها الشعب السودانى ولا انسى ان اى اتفاق جديد سيعنى ان يتم تغيرك لاختيار محافظ من اقليم برقة واستعد للحساب امام القضاء

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