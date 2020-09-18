أول تعليق من أردوغان على قرار تنحي السراج

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بلاده منزعجة من قرار فائز السراج التنحي عن رئاسة حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن أردوغان، قوله: “اعتزام السراج الاستقالة أمر مؤسف”.

#عاجل | #أردوغان: اعتزام #السراج الاستقالة أمر مؤسف — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 18, 2020

​وأعلن السراج، يوم الأربعاء، نيته التنحي في خطوة قد تزيد من حدة توتر سياسي في طرابلس، في وقت يشهد جهودا للتوصل لحل سياسي للصراع في البلاد.

وأدلى أردوغان بتلك التصريحات للصحفيين بعد صلاة الجمعة في إسطنبول.

وقال السراج، يوم الأربعاء، إن “الحكومة لم تكن تعمل في أجواء طبيعية ولا حتى شبه طبيعية منذ تشكيلها، ولقد مددت يدي إلى كل الليبيين من أجل التوافق على حقن الدماء وتشكيل مستقبل ليبيا ولم أقص أحد”.

وأردف: “شنت الحروب والحملات الممنهجة تخوينا وتحقيرا وتكفيرا ولقد لقيت في سبيل ذلك أذى كثيرا وترفعت عنه لمصلحة الشعب الليبي، وعلى هذا الأساس كانت كل تحركاتي”.

وأضاف السراج: “اليوم نحن نشهد اللقاءات والمشاورات بين الليبيين التي ترعاها الأمم المتحدة، ونعلن ترحيبنا بما تم إعلانه من توصيات مبدئية مبشرة، ننظر إليها بعين الأمل والرجاء بأن تكون فاتحة خير لمزيد من التوافق والاتفاق ونشد على يد الجميع لإنجاز المزيد من التفاهمات المطلوبة”.