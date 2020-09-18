حافظ قدور: «مجهودي الدبلوماسي» يصب في قطع الطريق على جميع التدخلات في ليبيا

قال حافظ قدور، سفير حكومة الوفاق لدى الاتحاد الأوروبي، إنه تركيزه ومجهوده الدبلوماسي يصب في اتجاه قطع الطريق على جميع التدخلات الخارجية في الشأن الليبي التي تهدف في معظمها إلى تعميق الخلاف، مشددا على ضرورة أن تكون الخلافات ليبيةً خالصة، لأن الجميع يستفق ويتوافق في يوم ليس ببعيد.

وأوضح “قدور” في بيان له نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”:” إلى كل من يهمه الأمر من أبناء وطني الكرام، لا أخفي عليكم أنني أحاول الابتعاد عن السجالات الإعلامية قدر المستطاع ولطالما فضلت أن أقوم بواجبي تجاه بلدي بعيدا عن الإعلام ووفق ما يمليه ضميري”.

وتابع:” غير أن ما اضطرني لكتابة هذه السطور هو الحملات المتواصلة الممنهجة والتي تركز على تصنيفي في خانة معينة وتعمد إلى نسبتي لدول بعينها”.

وأكد أن مبدأ الوطنية والمعاملة بالمثل رغم هشاشة الدولة الليبية حاليا، مبدأ أصيل يدركه كل من عمل معه وعمل هو معه، متابعا:” يعرفون أنه يسري في عروقي التي تجري فيها الغيرة والحب لوطني ليبيا”.

وأضاف:” أنني أرفض رفضا قاطعا كل التدخلات الأجنبية الدولية منها والأقليمية ودول الجوار دون استثناء، ومن الدول الكبيرة والصغيرة وأن كل تركيزي ومجهودي الدبلوماسي يصب في تجاه قطع الطريق على جميع التدخلات في الشأن الليبي التي تهدف في معظمها إلى تعميق الخلاف ولتكن خلافتنا ليبية خالصة لأننا سنتفق ونتوافق في يوم ليس ببعيد، وهذا ما عملت عليه ولا زلت، وهذا ما يستقر في وجداني”.