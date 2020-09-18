«كورييري ديلا سيرا» الإيطالية: طائرة روسية نقلت سيف الإسلام من الزنتان إلى موسكو

كشفت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، أن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، توجه قبل أيام قليلة إلى روسيا عبر طائرة أقلته من مطار الزنتان غرب ليبيا إلى موسكو؛ لإجراء محادثات سرية.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال ينجذب بشدة إلى “القذافي القديم”.

وأوضحت الصحيفة، في تحليل كتبه الصحفي لورينزو كريمونيسي، وأطلعت عليه “الساعة24″ أن بوتين لا يزال منجذباً بقوة إلى القذافيين القدامى الصارمين والنقيين، لافتة إلى أن مصادر من طرابلس تحدثت عن طائرة روسية كانت ستنقل سيف الإسلام من الزنتان إلى موسكو في الأيام القليلة الماضية لإجراء محادثات سرية.

ووصفت الصحيفة، ما يجري حاليا بأنها تطورات فوضوية ومليئة بالمنعطفات والتحولات في ليبيا المجزأة، التي أصبحت منذ سقوط القذافي في عام 2011، ضحية بشكل متزايد للخلافات الداخلية، التي يغذيها التدخل السياسي والعسكري الأجنبي.

وتابعت:” قبل أسبوعين فقط، بدا أن استئناف الحوار بين السراج وقادة برقة، في ضوء تشكيل حكومة موحدة لكن الآن، في حين تحاول الأمم المتحدة وأوروبا إعادة خيوط الحوار عن طريق الاجتماعات المقبلة في جنيف، إلى جانب المشروع الألماني لمؤتمر دولي افتراضي حول ليبيا في 5 أكتوبر القادم، لكن في غضون ذلك، يتحدث بوتين وأردوغان بشكل مباشر، وهما من يملي قواعد اللعبة، على حد تعبير الصحيفة.

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