حرس المنشآت النفطية في ليبيا يأذن بإنتاج وتصدير النفط

أصدر جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الجمعة، مرسوما إلى جميع شركات النفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط يأذن لهم باستئناف الإنتاج والتصدير من الحقول والمواني أعتبارًا من 18 سبتمبر/ أيلول الجاري.

بنغازي- سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم: “إلى جميع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، يؤذن للشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملية الإنتاج والتصدير من الحقول والمواني أعتبارًا من تاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2020”.

وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، استئناف الإنتاج في الحقول والموانئ النفطية، مؤكدا على تنفيذ كامل الشروط والتدابير اللازمة التي تضمن توزيع عادل لإيرادات النفط.

وقال حفتر في كلمة متلفزة، اليوم الجمعة، إنه “باسم مفوضي القوات المسلحة تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط، استجابة لحاجة المواطنين الملحة”.

وأوضح أن “ذلك سيتم وفق الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائدات النفط المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب، أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير”.