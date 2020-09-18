“أردوغان” يبدي أسفه لاستقالة السراج.. ويهاجم حفتر

لم يستطع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يخفي أسفه من قرار رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الاستقالة من منصبه.

وعبّر الرئيس التركي اليوم الجمعة عن أسفه من إعلان السراج عن رغبته في الاستقالة بحلول نهاية أكتوبر، مضيفاً أنه “سيهزم القائد العام للجيش الوطني خليفة حفتر عاجلا أم آجلا”، على حد تعبيره.

من جهة أخرى، قال “أردوغان”: لا مانع لدينا في الحوار مع مصر، وإجراء محادثات استخباراتية مع مصر أمر مختلف وممكن وليس هناك ما يمنع ذلك، لكن اتفاقها مع اليونان أحزننا.

وأضاف: نحن مستعدون للحوار مع اليونان في دولة ثالثة أو عبر الفيديو، وليست لدينا مشكلة في لقاء رئيس الوزراء اليوناني، لكن السؤال الجوهري، ماذا سنبحث وفي أي إطار سنلتقي؟

وأردف الرئيس التركي: سحب سفينة التنقيب “الريس عروج” إلى الميناء خطوة لها مغزاها، وستعود السفينة لعملها شرقي المتوسط بعد انتهاء أعمال الصيانة.

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