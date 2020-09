صحيفة فرنسية: الاحتجاجات الشعبية في طرابلس وشرق ليبيا ستغير الأوراق السياسية

اعتبرت صحيفة لوموند الفرنسية في تقرير لها

اليوم الجمعة أن الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها ليبيا ستغير الأوراق السياسية في

البلاد.

وأوضحت أن

الاحتجاجات في ليبيا، شكلت مشهدا لم يره الليبيون منذ فترة طويلة، مبينة ان مسيرات

المتظاهرين رفعت اللافتات ورددت الشعارات ضد الفساد وغلاء المعيشة أو فشل الخدمات

العامة”، موضحة أن هذه الصور للمجتمع المدني على قدم وساق تحل محل كليشيهات

الميليشيات المسلحة في التظاهر والتي ساهمت كثيرًا في تشكيل سمعة خارجية لليبيا

تنحصر في الصرعات العسكرية فقط.

وأشار التقرير

إلى أنه منذ 23 أغسطس، اندلعت الاحتجاجات ومعظمها من الشباب، في طرابلس ومصراتة

والزاوية، قبل أن تمتد إلى بنغازي والمرج وغيرها من المدن في شرق ليبيا، بينما

تدخلت بعض الميليشيات المسلحة لمحاولة قمع الحركة.

وأوضح التقرير

أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” نددت بـ24 عملية اعتقال في طرابلس بين 23 و29 أغسطس،

بينما نددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بوفاة شخص في مظاهرة بالمرج في 12 سبتمبر،

فيما تمكنت التحركات من الظهور بسهولة نسبية، حيث تداخلت شعارات المتظاهرين مع

هموم السكان3

وألمح التقرير،

إلى أن شكاوى المواطنين وإن كانت ذات طبيعة اجتماعية اقتصادية، ومنها نقص المياه

والكهرباء والسلع الاستهلاكية والتضخم وما إلى ذلك، لكن رد الفعل السيئ الذي تم

إدانته يثير ضمنيًا مسألة مصادرة البلاد من قبل الميليشيات والشبكات السياسية

المرتبطة بها في كل من الغرب والشرق.

ونقلت “لوموند”

عن الباحثة في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا والمتحصصة في الشأن الليبي،

فيرجيني كولومبير، قولها: “بعيدًا عن المناخ المحلي والسياقات المحلية، فإن هذه

الحركات موجهة ضد النخب السياسية، التي تنغمس في ألعاب القوة الخاصة بها، وغير

قادرة على تزويد السكان بالخدمات الأساسية”.

وتابع التقرير،

بأن ظهور هذا الاحتجاج جاء في سياق ما وصفه بأنه “هدوء عسكري نسبي في الاشتباك بين

كتلة طرابلس، بقيادة حكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة فائز السراج، والتحالف

المجتمع في الشرق حول “الجيش”.

وأوضح التقرير،

أن التراجع عن التصعيد على خلفية المأزق السياسي أدى إلى جعل تدهور الظروف

المعيشية أمرًا لا يطاق في نظر المواطنين، إلى جانب الارتفاع المتسارع لوباء

كورونا، حيث تسجل ليبيا أعلى معدل إصابات في شمال إفريقيا، بالإضافة إلى الصعوبات

اليومية التي لا تزال تزداد سوءًا، مثل انقطاع التيار الكهربائي الذي يمكن أن

يستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، والانتظار إلى ما لا نهاية أمام محطات الوقود بسبب

انقطاع الإمداد، وعدم القدرة على الحصول على السيولة المصرفية، والتضخم المتسارع.

وأضافت أن

العوائق التي تواجه المتظاهرين لا تقل خطورة، فالأول هو الخطر الدائم لاستعادة

الحركة من قبل ميليشيات مختلفة مرتبطة بالتكتلات في كل معسكر، وهو ما يراه الباحث

في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية ومقره برلين، ولفرام لاشر، قائلاً:

“في هذه المرحلة، يبدو من الصعب على التظاهرات أن تتطور بشكل مستقل، في الغرب كما

في الشرق، بسبب الميليشيات والمجموعات التي تعمل على قمع تلك الاحتجاجات، والذي هو

هدفها.

وأضاف: “كانت

الاضطرابات التي اندلعت في وسط مدينة طرابلس في نهاية شهر أغسطس، خير دليل على هذا الإعاقة، حيث تحول

الاحتجاج على الفور إلى صراعات بين الفصائل داخل المعسكر الموالي للوفاق، بما في

ذلك التنافس بين فائز السراج، ووزير الداخلية القوي، فتحي باشاغا، والصراع بين

الرجلين يعكس إلى حد ما التوترات المتكررة بين الجماعات المسلحة في طرابلس، والتي

تنتشر حول رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، وتلك الموجودة في مصراتة، حيث ينتمي

وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغاوتابع: “في الشرق، ظهر سيناريو مماثل مع مظاهرات

في بنغازي وطبرق والمرج تشكل جزءًا من خلفية صراع كامن على النفوذ بين حفتر، صاحب

السلطة العسكرية بصفته قائدا للجيش، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، الذي يتودد إليه

الغربيون بشكل متزايد كشخصية بديلة لحفتر المثير للجدل، وخلال المسيرات في بنغازي،

دعم أنصار حفتر مطالب المتظاهرين علنًا، ساعين إلى توجيهها ضد السلطات المدنية في

الشرق من أجل تشتيت انتباههم بشكل أفضل عن توريط الجيش.

وأشار التقرير،

إلى أن فشل هجوم حفتر على طرابلس أدى إلى تدهور عميق لصورته مع القبائل التي دعمته.

