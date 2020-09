أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم

الجمعة، عن إصلاح العطل الذي حدث في حقل الحطيبة التابع لشركة سرت لتصنيع النفط

والغاز ودخول الحقل للعمل بالتدريج، والبدء في رفع إنتاج الحقل.

