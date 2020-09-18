«أردوغان»: تركيا منزعجة من الرحيل المرتقب لـ«السراج»

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن تركيا منزعجة من قرار فائز السراج التنحي عن رئاسة حكومة الوفاق بحلول نهاية أكتوبر المقبل، على حد تعبيره.

وأدلى “أردوغان” بتلك التصريحات للصحفيين اليوم في إسطنبول، موضحاً: «تطور مثل هذا وسماع مثل هذه الأخبار كان مزعجاً بالنسبة لنا، لكن سيهزم الإنقلابي حفتر أجلاً أو عاجلاً».

وسبق أن منح “السراج” لتركيا اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية، في نوفمبر 2019، استخدمه كذريعة للتنقيب عن الغاز والنفط بكميات ضخمة، إلى جانب توقيع اتفاقيات أمنية وعسكرية وهو ما يفسر حزن “أردوغان” على عزم “السراج” على الرحيل.