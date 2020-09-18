«كهرباء الموقتة»: دخول حقل «الحطيبة» للعمل بالتدريج بعد إصلاح عطله

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الجمعة، إصلاح العطل الذي حدث في حقل «الحطيبة» التابع لشركة «سرت» لتصنيع النفط والغاز، ودخول الحقل للعمل بالتدريج، والبدء في رفع إنتاجه.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه بهذا الخبر سيتم الدخول بالوحدة الخامسة بمحطة «الزويتينة» والرفع على باقي الوحدات العاملة بالغاز.

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والإثنين الماضي، أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة التابعة للحكومة الموقتة تحقيق استقرار جزئي في الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية وتقليص العجز، عقب تحسن نسبي في إمدادات الوقود.

وجاء ذلك بعد يومين من إصدار الهيئة بيانًا توضيحيًّا بشأن وضع الشبكة الكهربائية بعدما وصل العجز إلى 1000 ميغاوات لأول مرة منذ سنوات في الشبكة الشرقية، محملة شركة «البريقة» لتسويق النفط مسؤولية ذلك.

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