قالت القيادة

العامة للجيش اليوم الجمعة، إنه تم التوافق بين طرفي الحوار الليبي على توزيع

عائدات النفط بشكل عادل.

The post عاجل// القيادة العامة للجيش: تم التوافق بين طرفي الحوار الليبي على توزيع عادل لعائدات النفط appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24