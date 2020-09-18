«مكافحة الأمراض» يكشف آخر تطورات وضع كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة.

وبحسب البيان رقم 194 للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد، ليوم الخميس 17 سبتمبر 2020، فإن المركز استلم 3217 عينة موزعة علي النحو التالي :

1 – المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1269 عينة

2 – مختبر المركز المرجعي زليتن 160 عينة.

3 – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة 95 عينة.

4 – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 900 عينة.

5 – مختبر فرع المركز سبها 196 عينة.

6 – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 400 عينة.

7 – مختبر فرع المركز الزاوية 64 عينة.

8 – مختبر فرع المركز طبرق 3 عينات.

9 – مختبر فرع المركز بأجدابيا 11 عينة.

10 – مختبر فرع المركز بتازربو 23 عينة.

11 – مختبر فرع المركز بغدامس 5 عينات.

12 – مختبر فرع المركز بالكفرة 23 عينة.

13 – مختبر مركز البحوث الحيوية بالزنتان 68 عينة.

وأوضح بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائح على النحو التالي: 2601 عينة سالبة و616 عينة موجبة منها 427 إصابة جديدة و189 إصابة مخالطة .

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

– طرابلس : 266 حالة جديدة

– غريان: عدد 25 جديدة

– صرمان: عدد 4 جديدة

– جنزور: عدد 10 جديدة.

– الزاوية المركز :عدد 25 جديدة

– زليتن: عدد 15 جديدة وعدد 38 مخالطة

– مصراتة: عدد 27 مخالطة

– سبها: عدد 5 جديدة وعدد 3 مخالطة

وأشار المركز، إلى أن 299 حالة تماثلت للشفاء، فضلا عن وفاة 13 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 26,438 حالة منها الحالات النشطة 11,813و المتعافون 14,207 والوفيات 418.