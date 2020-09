الفيتوري معلقا على استقالة السراج: كيف يستقيل من لا وجود له

أكد المراقب

المُستقل بالمحكمة الجنائية الدولية، مصطفى الفيتوري، أن استقالة رئيس المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، لا معنى لها من الناحية

القانونية، ، مُتسائلاً: “كيف يستقيل من لا وجود له؟”.

وبين الفيتوري،

في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن

المادة 4 من اتفاق الصخيرات تنص على ضرورة أن يقدم السراج استقالته لمجلس النواب،

مشيرا إلى أن استقالة السراج الموعودة تطرح مشكلتين، الأولى أن السراج يجمع بين

وظيفتين؛ رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس الحكومة، واتفاق الصخيرت يقول إنه لا شرعية

قانونية للاثنين لأنهما لم تنالا (مجتمعتين أو منفردتين) ثقة مجلس النواب.

وتابع، بأن

الاتفاق السياسي لا يُحدد أي بديل آخر غير مجلس النواب ككيان يقبل أو يرفض

الاستقالة، إضافة إلى أن اتفاق الصخيرات في المادة 4 يقول أيضا إن استقالة رئيس

الحكومة (السراج) تعني ضمنيًا استقالة الحكومة كلها (أي الوزراء والرئاسي) وتحولها

إلى حكومة تسيير أعمال إلى حين يتم تشكيل حكومة منتخبة، وعليه، فإن “السراج

والحكومة” غير موجودين، وبالتالي “كيف يستقيل من هو غير موجود أصلا؟”.

وأوضح الفيتوري

أن “السراج والرئاسي عبارة عن عصابة مدعومة بقرار من مجلس الأمن والدول الكبرى،

وأتت بالصدفة وأعلنت نفسها حكومة على دولة فاشلة ، وبما أن العصابات لا تستقيل،

فهي إما أن تُطرد من عصابة أخرى، أو تبقى إلى أن تذهب من ذاتها ما دام لا أحد

يعترض!”.

