عاجل// القيادة العامة للجيش: ميليشيات الإخوان التابعة لخالد المشري أجبرت معيتيق على إلغاء زيارته لسرت بعد التوقيع على صيغة اتفاق

قالت القيادة العامة للجيش في بيان إن ميليشيات

إخوانية بقيادة رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري قامت اليوم الجمعة الموافق

18 سبتمبر 2020 بمنع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد

معيتيق على من زيارة لسرت، وذلك بعد أن تم التوافق معه على اتفاق أرضى الجميع وتم

طرحه للتصديق عليه.

