القيادة العامة للجيش: ميليشيا إخوانية تابعة للمشري منعت ميعتيق من زيارة سرت بعد التوصل لصيغة اتفاق

قالت القيادة

العامة للجيش اليوم الجمعة إنها شاركت في حوار ليبي ليبي بحضور نائب رئيس المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد معيتيق.

وأضافت أن ميليشيات إخوانية بقيادة رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري قامت

اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020 بمنع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

غير المعتمدة أحمد معيتيق على من زيارة لسرت، وذلك بعد أن تم التوافق معه على اتفاق

أرضى الجميع وتم طرحه للتصديق.

وبينت القيادة أنها لا تزال منفتحة على

الحوار الليب الليبي الداخلي وجاهزة للعمل على أساس الاتفاقية التي تم إبرامها والتوافق عليها.

وأضافت أنه وعلى

إثر الاتفاق المشترك مع شيوخ القبائل فقد أصبحت الأمور جاهزة لفتح حقول النفط لتأمين مستقبل ليبيا لمدة شهر واحد.

وأعرب البيان عن أمل قيادة الجيش في اتخاذ جميع الإجراءات في إطار الحوار

الليبي الليبي الداخلي بقيادة أحمد معيتيق وتنفيذ ما هو في صالح الشعب الليبي

ومستقبل البلاد.

