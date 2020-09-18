باحث تونسي لـ’بوابة إفريقيا’: استقالة السراج مرتبطة بترتيبات ‘بوزنيقة’

اعتبر الباحث التونسي في العلاقات الدولية المختص في الشأن الليبي بشير الجويني أن استقالة رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج مرتبطة بترتيبات “بوزنيقة”.

وأوضح الجويني, في تصريح ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الجمعة, أن استقالة السراج تأتي في جزء منها للضغط في اتجاه إنهاء المرحلة الحالية في ليبيا والشروع في مرحلة جديدة.

وأضاف أن هذه المرحلة الجديدة ستكون أيضا انتقالية, لكنها ستشهد انفصال الحكومة عن المجلس الرئاسي.

وأكد الجويني أن المهم في كل هذه العملية ألا تكون مجرد تدوير نفس الأسماء, في حين أن الشعب الليبي شرقا وغربا وجنوبا يعاني من غياب الدولة في أبسط مقوماتها.

وكان رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق فائز السراج قد أعلن, الأربعاء الماضي, استقالته من منصبه.

وقال السراج في كلمة توجه بها إلى الليبيين: “في النقطة الأخيرة أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي إلى السلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر القادم على أمل باختيار مجلس رئاسي جديد”