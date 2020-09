أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم

الجمعة، تسجيل 13 حالة وفاة و616 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المركز أن من بين الإصابات 427 حالة

جديدة و189 حالة مخالطة.

وأضاف المركز أن إجمالي الإصابات بفيروس

كورونا في البلاد بلغ 26,438 وأن إجمالي الوفيات 418 حالة وفاة.

