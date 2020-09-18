هذا ما جاء في الاجتماع الثالث للحوار الاقتصادي الليبي برئاسة البعثة الأممية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 September, 2020

قالت البعثة الأممية في ليبيا إن الاجتماع الثالث للحوار الاقتصادي الليبي عقد أمس الخميس لمناقشة التقدم المحرز في المسار الاقتصادي ومراجعة خارطة الطريق الخاصة بالسياسة الاقتصادية والتي تم وضعها كجزء من مسار برلين. وتم عقد هذا الاجتماع من خلال إنشاء ثلاثة مراكز في طرابلس وبنغازي وسبها.

وأضافت البعثة أنها أطلعت المشاركين في الحوار الاقتصادي الليبي على العملية السياسية وجهود الإصلاح الاقتصادي الجارية، بما في ذلك مراجعة حسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي، أين تمت الجهود المطلوبة لمعالجة الأزمة المصرفية المتفاقمة وكذلك معالجة توفير الخدمات الحيوية وتحقيق اللامركزية وتلبية الاحتياجات الناشئة عن جائحة كورونا (كوفيد 19).

وترأست الاجتماع الممثلة الخاصة بالإنابة، ستيفاني وليامز، وضم أيضا 29 خبيراً اقتصادياً ليبياً إلى جانب ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي