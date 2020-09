أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان،

اليوم الجمعة، عن انزعاجه من قرار تنحي فائز السراج عن رئاسة حكومة الوفاق غير

المعتمدة نهاية أكتوبر، واصفا الاستقالة بـ”المؤسفة”.

​وأعلن السراج،

يوم الأربعاء، نيته التنحي في خطوة قد تزيد من حدة توتر سياسي في طرابلس، في وقت

يشهد جهودا للتوصل لحل سياسي للصراع في البلاد.

