المشير حفتر يعلن استئناف إنتاج وتصدير النفط

قرر القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، في كلمة متلفزة، اليوم، استئناف إنتاج وتصدير النفط.

وأوضح المشير حفتر أن تدني مستوى المعيشة لدى المواطنين جعل الجيش يغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية.

وأشار القائد العام إلى أن عمليات التصدير الخاصة بالنفط ستخضع لتدابير تضمن توزيعا عادلا للعائدات بين الشعب، وعدم توظيفها في دعم الإرهاب.

وعقب إعلان المشير حفتر استئناف إنتاج وتصدير النفط، وجه رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، اللواء ناجي المغربي، رسالة إلى جميع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملية الإنتاج والتصدير من الحقول والموانئ اعتبارا من اليوم الجمعة بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة.

هذا ورحب رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، عيسى العريبي، بإعلان استئناف إنتاج وتصدير النفط.

وقال العريبي في تصريح لقناة ليبيا إن استئناف إنتاج النفط سيحل مشكلة الكهرباء التي تعاني منها البلاد، كما سيسهم في هبوط سعر صرف النقد الأجنبي في السوق الموازي.

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