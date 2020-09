صرحت لجنة إدارة مكافحة وباء كورونا بمدينة

سبها، بأن مراكز العزل وغيرها من المؤسسات الصحية العاملة في مكافحة فيروس كرونا

تواجه صعوبات بالغة في توفير الوقود، الذي يُعتمد عليه في حال انقطاع الكهرباء.

وقال المتحدث باسم

لجنة إدارة أزمة كورونا في سبها صلاح إبراهيم، في تصريح صحفي، إن مدينة سبها تشهد

تكرر انقطاعات الكهرباء لمدة تزيد على اثني عشر ساعة في اليوم الواحد، الأمر الذي ينعكس

سلبا على عمل مركز العزل وغيره، لاسيما وأنها تحتاج لعمل المولدات التي يعتمد

عليها المركز في تسيير عمله وخدمته للمرضى المقيمين في المركز.

وأكد إبراهيم أن

اللجنة سعت بشكل مكثف من أجل التواصل مع الجهات المسئولة بداية من المؤسسة الوطنية

للنفط وآمر منطقة سبها العسكرية، التي من جانبها وعدت بتوفير وقود، إلا أن ذلك لم يتحقق

بعد، الأمر الذي دفع اللجنة لشراء الوقود من السوق السوداء.

The post لجنة مكافحة كورونا بسبها: نعاني نقصا في إمدادات الوقود لمراكز العزل والمؤسسات الصحية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24