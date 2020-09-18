حرس المنشآت النفطية يأذن للشركات باستئناف الإنتاج والتصدير من الحقول والموانئ

وجه آمر حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي خطابا إلى الشركات المفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، يعلمها بالإذن لها باستئناف عملية الإنتاج والتصدير من الحقول والموانئ اعتبارا من اليوم الجمعة.

وجاء ذلك بناء على توجيهات القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بعد التوافق بين حوار ليبي بين القيادة العامة وأحمد معيتيق النائب بالمجلس الرئاسي، على توزيع عادل لعائدات النفط الليبي، بشكل يخدم جميع الليبيين المقيمين في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية على حد سواء، وتشكيل لجنة مشتركة مهمتها حل جميع الخلافات والمسائل العالقة بين جميع الأطراف، بمشاركة شيوخ القبائل الليبية وأعضاء من مجلس النواب الليبي.

وقال القائد العام في كلمة متلفزة اليوم الجمعة إن استئناف إنتاج وتصدير النفط سيتم مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا للعوائد المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات النهب والسطو والسرقة.

وأشار المشير حفتر، في كلمته إلى أن تدني مستوى المعيشة لدى المواطنين، جعل الجيش يغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أنه تقرر استجابة للدوافع الوطنية استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي.